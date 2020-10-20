١ MTL إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٢٫٠٥٢٨٧٧ Austrian Schilling

1 ATS = ٠٫٠٣١١٩٨٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Austrian Schilling

mtl
MTL
ats
ATS
١ MTL٣٢٫٠٥٢٩ ATS
٥ MTL١٦٠٫٢٦٤ ATS
١٠ MTL٣٢٠٫٥٢٩ ATS
٢٥ MTL٨٠١٫٣٢٢ ATS
٥٠ MTL١٬٦٠٢٫٦٤ ATS
١٠٠ MTL٣٬٢٠٥٫٢٩ ATS
٥٠٠ MTL١٦٬٠٢٦٫٤ ATS
١٬٠٠٠ MTL٣٢٬٠٥٢٫٩ ATS
٥٬٠٠٠ MTL١٦٠٬٢٦٤ ATS
١٠٬٠٠٠ MTL٣٢٠٬٥٢٩ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى Maltese Lira

ats
ATS
mtl
MTL
١ ATS٠٫٠٣١١٩٨٤ MTL
٥ ATS٠٫١٥٥٩٩٢ MTL
١٠ ATS٠٫٣١١٩٨٤ MTL
٢٥ ATS٠٫٧٧٩٩٦١ MTL
٥٠ ATS١٫٥٥٩٩٢ MTL
١٠٠ ATS٣٫١١٩٨٤ MTL
٥٠٠ ATS١٥٫٥٩٩٢ MTL
١٬٠٠٠ ATS٣١٫١٩٨٤ MTL
٥٬٠٠٠ ATS١٥٥٫٩٩٢ MTL
١٠٬٠٠٠ ATS٣١١٫٩٨٤ MTL

مخطط MTL إلى ATS

1 MTL = ٠ ATS

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

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