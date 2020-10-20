١ MTL إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٬٢٠٢٫٦٩٠٤ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٠٫٠٠٠٤٥٣٩٩٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكوانزا الأنجولية

mtl
MTL
aoa
AOA
١ MTL٢٬٢٠٢٫٦٩ AOA
٥ MTL١١٬٠١٣٫٥ AOA
١٠ MTL٢٢٬٠٢٦٫٩ AOA
٢٥ MTL٥٥٬٠٦٧٫٣ AOA
٥٠ MTL١١٠٬١٣٥ AOA
١٠٠ MTL٢٢٠٬٢٦٩ AOA
٥٠٠ MTL١٬١٠١٬٣٥٠ AOA
١٬٠٠٠ MTL٢٬٢٠٢٬٦٩٠ AOA
٥٬٠٠٠ MTL١١٬٠١٣٬٥٠٠ AOA
١٠٬٠٠٠ MTL٢٢٬٠٢٦٬٩٠٠ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى Maltese Lira

aoa
AOA
mtl
MTL
١ AOA٠٫٠٠٠٤٥٣٩٩ MTL
٥ AOA٠٫٠٠٢٢٦٩٩٥ MTL
١٠ AOA٠٫٠٠٤٥٣٩٩ MTL
٢٥ AOA٠٫٠١١٣٤٩٨ MTL
٥٠ AOA٠٫٠٢٢٦٩٩٥ MTL
١٠٠ AOA٠٫٠٤٥٣٩٩ MTL
٥٠٠ AOA٠٫٢٢٦٩٩٥ MTL
١٬٠٠٠ AOA٠٫٤٥٣٩٩ MTL
٥٬٠٠٠ AOA٢٫٢٦٩٩٥ MTL
١٠٬٠٠٠ AOA٤٫٥٣٩٩ MTL

مخطط MTL إلى AOA

1 MTL = ٠ AOA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٤٥٫٠٠٩٤٥٫٠٠
منخفض
٩١١٫٨٤٨٨٨٫٠٥
المتوسط
٩٢٦٫٧٨٩١٦٫١٢
التقلب
٠٫٧٦٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings