١ MTL إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٫٥١٤٩٠١٥ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ٠٫٢٢١٤٨٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجيلدر الهولندي

mtl
MTL
ang
ANG
١ MTL٤٫٥١٤٩ ANG
٥ MTL٢٢٫٥٧٤٥ ANG
١٠ MTL٤٥٫١٤٩ ANG
٢٥ MTL١١٢٫٨٧٣ ANG
٥٠ MTL٢٢٥٫٧٤٥ ANG
١٠٠ MTL٤٥١٫٤٩ ANG
٥٠٠ MTL٢٬٢٥٧٫٤٥ ANG
١٬٠٠٠ MTL٤٬٥١٤٫٩ ANG
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٬٥٧٤٫٥ ANG
١٠٬٠٠٠ MTL٤٥٬١٤٩ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى Maltese Lira

ang
ANG
mtl
MTL
١ ANG٠٫٢٢١٤٨٩ MTL
٥ ANG١٫١٠٧٤٤ MTL
١٠ ANG٢٫٢١٤٨٩ MTL
٢٥ ANG٥٫٥٣٧٢٢ MTL
٥٠ ANG١١٫٠٧٤٤ MTL
١٠٠ ANG٢٢٫١٤٨٩ MTL
٥٠٠ ANG١١٠٫٧٤٤ MTL
١٬٠٠٠ ANG٢٢١٫٤٨٩ MTL
٥٬٠٠٠ ANG١٬١٠٧٫٤٤ MTL
١٠٬٠٠٠ ANG٢٬٢١٤٫٨٩ MTL

مخطط MTL إلى ANG

1 MTL = ٠ ANG

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٩٥٠٨١٫٩٥٦٠
منخفض
١٫٩١١٧١٫٩٠٣٥
المتوسط
١٫٩٢٥٦١٫٩٢٧٦
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

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