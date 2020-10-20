١ MTL إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٧٧٫٨٧٠٤٩ الدرام الأرميني

1 AMD = ٠٫٠٠١٠٢٢٦٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدرام الأرميني

mtl
MTL
amd
AMD
١ MTL٩٧٧٫٨٧ AMD
٥ MTL٤٬٨٨٩٫٣٥ AMD
١٠ MTL٩٬٧٧٨٫٧ AMD
٢٥ MTL٢٤٬٤٤٦٫٨ AMD
٥٠ MTL٤٨٬٨٩٣٫٥ AMD
١٠٠ MTL٩٧٬٧٨٧ AMD
٥٠٠ MTL٤٨٨٬٩٣٥ AMD
١٬٠٠٠ MTL٩٧٧٬٨٧٠ AMD
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٨٨٩٬٣٥٠ AMD
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬٧٧٨٬٧٠٠ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى Maltese Lira

amd
AMD
mtl
MTL
١ AMD٠٫٠٠١٠٢٢٦٣ MTL
٥ AMD٠٫٠٠٥١١٣١٥ MTL
١٠ AMD٠٫٠١٠٢٢٦٣ MTL
٢٥ AMD٠٫٠٢٥٥٦٥٨ MTL
٥٠ AMD٠٫٠٥١١٣١٥ MTL
١٠٠ AMD٠٫١٠٢٢٦٣ MTL
٥٠٠ AMD٠٫٥١١٣١٥ MTL
١٬٠٠٠ AMD١٫٠٢٢٦٣ MTL
٥٬٠٠٠ AMD٥٫١١٣١٥ MTL
١٠٬٠٠٠ AMD١٠٫٢٢٦٣ MTL

مخطط MTL إلى AMD

1 MTL = ٠ AMD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٢٠٫٨٧٤٢٢٫٢٠
منخفض
٤١٢٫٣٤٤١١٫٧٤
المتوسط
٤١٥٫٥٦٤١٦٫٩٣
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

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