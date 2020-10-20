١ MTL إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٣٣٫٤٧٥٧٠ الليك الألباني

1 ALL = ٠٫٠٠٤٢٨٣١٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الليك الألباني

mtl
MTL
all
ALL
١ MTL٢٣٣٫٤٧٦ ALL
٥ MTL١٬١٦٧٫٣٨ ALL
١٠ MTL٢٬٣٣٤٫٧٦ ALL
٢٥ MTL٥٬٨٣٦٫٨٩ ALL
٥٠ MTL١١٬٦٧٣٫٨ ALL
١٠٠ MTL٢٣٬٣٤٧٫٦ ALL
٥٠٠ MTL١١٦٬٧٣٨ ALL
١٬٠٠٠ MTL٢٣٣٬٤٧٦ ALL
٥٬٠٠٠ MTL١٬١٦٧٬٣٨٠ ALL
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٣٣٤٬٧٦٠ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى Maltese Lira

all
ALL
mtl
MTL
١ ALL٠٫٠٠٤٢٨٣١ MTL
٥ ALL٠٫٠٢١٤١٥٥ MTL
١٠ ALL٠٫٠٤٢٨٣١ MTL
٢٥ ALL٠٫١٠٧٠٧٨ MTL
٥٠ ALL٠٫٢١٤١٥٥ MTL
١٠٠ ALL٠٫٤٢٨٣١ MTL
٥٠٠ ALL٢٫١٤١٥٥ MTL
١٬٠٠٠ ALL٤٫٢٨٣١ MTL
٥٬٠٠٠ ALL٢١٫٤١٥٥ MTL
١٠٬٠٠٠ ALL٤٢٫٨٣١ MTL

مخطط MTL إلى ALL

1 MTL = ٠ ALL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٠٫٥٧١٠٢٫٥١
منخفض
٩٩٫٥٩١٩٩٫٥٩١
المتوسط
١٠٠٫٣٠١٠٠٫٦٦
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

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