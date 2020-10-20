١ MTL إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٢٥٢١٣١٦ الدرهم الإماراتي

1 AED = ٠٫١٠٨٠٨٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدرهم الإماراتي

mtl
MTL
aed
AED
١ MTL٩٫٢٥٢١٣ AED
٥ MTL٤٦٫٢٦٠٧ AED
١٠ MTL٩٢٫٥٢١٣ AED
٢٥ MTL٢٣١٫٣٠٣ AED
٥٠ MTL٤٦٢٫٦٠٧ AED
١٠٠ MTL٩٢٥٫٢١٣ AED
٥٠٠ MTL٤٬٦٢٦٫٠٧ AED
١٬٠٠٠ MTL٩٬٢٥٢٫١٣ AED
٥٬٠٠٠ MTL٤٦٬٢٦٠٫٧ AED
١٠٬٠٠٠ MTL٩٢٬٥٢١٫٣ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى Maltese Lira

aed
AED
mtl
MTL
١ AED٠٫١٠٨٠٨٣ MTL
٥ AED٠٫٥٤٠٤١٦ MTL
١٠ AED١٫٠٨٠٨٣ MTL
٢٥ AED٢٫٧٠٢٠٨ MTL
٥٠ AED٥٫٤٠٤١٦ MTL
١٠٠ AED١٠٫٨٠٨٣ MTL
٥٠٠ AED٥٤٫٠٤١٦ MTL
١٬٠٠٠ AED١٠٨٫٠٨٣ MTL
٥٬٠٠٠ AED٥٤٠٫٤١٦ MTL
١٠٬٠٠٠ AED١٬٠٨٠٫٨٣ MTL

مخطط MTL إلى AED

1 MTL = ٠ AED

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٩٩٩٩٤٫٠٠٥٦
منخفض
٣٫٩٢٢٣٣٫٩٠٠٥
المتوسط
٣٫٩٤٨٩٣٫٩٥٣٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

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