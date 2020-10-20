١ MRO إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٦١٦٣٥٧٠ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ٢١٫٦٦٢١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الراند الجنوب أفريقي

mro
MRO
zar
ZAR
١ MRO٠٫٠٤٦١٦٣٦ ZAR
٥ MRO٠٫٢٣٠٨١٨ ZAR
١٠ MRO٠٫٤٦١٦٣٦ ZAR
٢٥ MRO١٫١٥٤٠٩ ZAR
٥٠ MRO٢٫٣٠٨١٨ ZAR
١٠٠ MRO٤٫٦١٦٣٦ ZAR
٥٠٠ MRO٢٣٫٠٨١٨ ZAR
١٬٠٠٠ MRO٤٦٫١٦٣٦ ZAR
٥٬٠٠٠ MRO٢٣٠٫٨١٨ ZAR
١٠٬٠٠٠ MRO٤٦١٫٦٣٦ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى الأوقية الموريتانية

zar
ZAR
mro
MRO
١ ZAR٢١٫٦٦٢١ MRO
٥ ZAR١٠٨٫٣١١ MRO
١٠ ZAR٢١٦٫٦٢١ MRO
٢٥ ZAR٥٤١٫٥٥٣ MRO
٥٠ ZAR١٬٠٨٣٫١١ MRO
١٠٠ ZAR٢٬١٦٦٫٢١ MRO
٥٠٠ ZAR١٠٬٨٣١٫١ MRO
١٬٠٠٠ ZAR٢١٬٦٦٢٫١ MRO
٥٬٠٠٠ ZAR١٠٨٬٣١١ MRO
١٠٬٠٠٠ ZAR٢١٦٬٦٢١ MRO

مخطط MRO إلى ZAR

1 MRO = ٠ ZAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٨٥٦٤٠٫٤٨٨٤٥
منخفض
٠٫٤٥٥١٩٠٫٤٥٥٠٧
المتوسط
٠٫٤٦٦٥٢٠٫٤٦٨٥٣
التقلب
٠٫٩٤٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

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