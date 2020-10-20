١ MRO إلى YER

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٦٣٢٦٥٧٣٩ الريال اليمني

1 YER = ١٫٥٨٠٦٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال اليمني

mro
MRO
yer
YER
١ MRO٠٫٦٣٢٦٥٧ YER
٥ MRO٣٫١٦٣٢٩ YER
١٠ MRO٦٫٣٢٦٥٧ YER
٢٥ MRO١٥٫٨١٦٤ YER
٥٠ MRO٣١٫٦٣٢٩ YER
١٠٠ MRO٦٣٫٢٦٥٧ YER
٥٠٠ MRO٣١٦٫٣٢٩ YER
١٬٠٠٠ MRO٦٣٢٫٦٥٧ YER
٥٬٠٠٠ MRO٣٬١٦٣٫٢٩ YER
١٠٬٠٠٠ MRO٦٬٣٢٦٫٥٧ YER

حوِّل الريال اليمني إلى الأوقية الموريتانية

yer
YER
mro
MRO
١ YER١٫٥٨٠٦٣ MRO
٥ YER٧٫٩٠٣١٧ MRO
١٠ YER١٥٫٨٠٦٣ MRO
٢٥ YER٣٩٫٥١٥٩ MRO
٥٠ YER٧٩٫٠٣١٧ MRO
١٠٠ YER١٥٨٫٠٦٣ MRO
٥٠٠ YER٧٩٠٫٣١٧ MRO
١٬٠٠٠ YER١٬٥٨٠٫٦٣ MRO
٥٬٠٠٠ YER٧٬٩٠٣٫١٧ MRO
١٠٬٠٠٠ YER١٥٬٨٠٦٫٣ MRO

مخطط MRO إلى YER

1 MRO = ٠ YER

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٤١٠٥٦٫٤١٠٥
منخفض
٦٫٢٨٨٨٦٫٢٢٨٥
المتوسط
٦٫٣٥١١٦٫٣٢١٤
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

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