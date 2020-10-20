١ MRO إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٠٠٢٥٠٨٤٨٥٣٩١ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٣٩٨٬٦٤٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى أوقية بلاتينيوم

mro
MRO
xpt
XPT
١ MRO٠٫٠٠٠٠٠٢٥٠٨٤٩ XPT
٥ MRO٠٫٠٠٠٠١٢٥٤٢٤ XPT
١٠ MRO٠٫٠٠٠٠٢٥٠٨٤٩ XPT
٢٥ MRO٠٫٠٠٠٠٦٢٧١٢١ XPT
٥٠ MRO٠٫٠٠٠١٢٥٤٢٤ XPT
١٠٠ MRO٠٫٠٠٠٢٥٠٨٤٩ XPT
٥٠٠ MRO٠٫٠٠١٢٥٤٢٤ XPT
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٢٥٠٨٤٩ XPT
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٠١٢٥٤٢٤ XPT
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٠٢٥٠٨٤٩ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى الأوقية الموريتانية

xpt
XPT
mro
MRO
١ XPT٣٩٨٬٦٤٧ MRO
٥ XPT١٬٩٩٣٬٢٣٠ MRO
١٠ XPT٣٬٩٨٦٬٤٧٠ MRO
٢٥ XPT٩٬٩٦٦٬١٧٠ MRO
٥٠ XPT١٩٬٩٣٢٬٣٠٠ MRO
١٠٠ XPT٣٩٬٨٦٤٬٧٠٠ MRO
٥٠٠ XPT١٩٩٬٣٢٣٬٠٠٠ MRO
١٬٠٠٠ XPT٣٩٨٬٦٤٧٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ XPT١٬٩٩٣٬٢٣٠٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ XPT٣٬٩٨٦٬٤٧٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى XPT

1 MRO = ٠ XPT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٨٥١٤٠٫٠٠٠٠٢٨٥١٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٤٧٩١٠٫٠٠٠٠٢٣٣٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٦٤٠٨٠٫٠٠٠٠٢٦٣٧٦
التقلب
٤٫٨٤٪؜٥٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

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