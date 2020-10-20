١ MRO إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٢٨٣٩٠٤٨٨٢٩٧٦٠٥ Stellar Lumen

1 XLM = ٣٥٫٢٢٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Stellar Lumen

mro
MRO
xlm
XLM
١ MRO٠٫٠٢٨٣٩٠٥ XLM
٥ MRO٠٫١٤١٩٥٢ XLM
١٠ MRO٠٫٢٨٣٩٠٥ XLM
٢٥ MRO٠٫٧٠٩٧٦٢ XLM
٥٠ MRO١٫٤١٩٥٢ XLM
١٠٠ MRO٢٫٨٣٩٠٥ XLM
٥٠٠ MRO١٤٫١٩٥٢ XLM
١٬٠٠٠ MRO٢٨٫٣٩٠٥ XLM
٥٬٠٠٠ MRO١٤١٫٩٥٢ XLM
١٠٬٠٠٠ MRO٢٨٣٫٩٠٥ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الأوقية الموريتانية

xlm
XLM
mro
MRO
١ XLM٣٥٫٢٢٣١ MRO
٥ XLM١٧٦٫١١٥ MRO
١٠ XLM٣٥٢٫٢٣١ MRO
٢٥ XLM٨٨٠٫٥٧٧ MRO
٥٠ XLM١٬٧٦١٫١٥ MRO
١٠٠ XLM٣٬٥٢٢٫٣١ MRO
٥٠٠ XLM١٧٬٦١١٫٥ MRO
١٬٠٠٠ XLM٣٥٬٢٢٣٫١ MRO
٥٬٠٠٠ XLM١٧٦٬١١٥ MRO
١٠٬٠٠٠ XLM٣٥٢٬٢٣١ MRO

مخطط MRO إلى XLM

1 MRO = ٠ XLM

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٣٥٠٨٠٫٣٣٥٠٨
منخفض
٠٫٢٣٧٨٧٠٫١٩٠٠٦
المتوسط
٠٫٢٧١٤٨٠٫٢٤٠٨٠
التقلب
٨٫١٤٪؜٥٫٢٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

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