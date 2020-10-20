١ MRO إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩١٦٠٠٩٢ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٥٢١٫٩١٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

mro
MRO
xdr
XDR
١ MRO٠٫٠٠١٩١٦٠١ XDR
٥ MRO٠٫٠٠٩٥٨٠٠٥ XDR
١٠ MRO٠٫٠١٩١٦٠١ XDR
٢٥ MRO٠٫٠٤٧٩٠٠٢ XDR
٥٠ MRO٠٫٠٩٥٨٠٠٥ XDR
١٠٠ MRO٠٫١٩١٦٠١ XDR
٥٠٠ MRO٠٫٩٥٨٠٠٥ XDR
١٬٠٠٠ MRO١٫٩١٦٠١ XDR
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٥٨٠٠٥ XDR
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫١٦٠١ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى الأوقية الموريتانية

xdr
XDR
mro
MRO
١ XDR٥٢١٫٩١٨ MRO
٥ XDR٢٬٦٠٩٫٥٩ MRO
١٠ XDR٥٬٢١٩٫١٨ MRO
٢٥ XDR١٣٬٠٤٨ MRO
٥٠ XDR٢٦٬٠٩٥٫٩ MRO
١٠٠ XDR٥٢٬١٩١٫٨ MRO
٥٠٠ XDR٢٦٠٬٩٥٩ MRO
١٬٠٠٠ XDR٥٢١٬٩١٨ MRO
٥٬٠٠٠ XDR٢٬٦٠٩٬٥٩٠ MRO
١٠٬٠٠٠ XDR٥٬٢١٩٬١٨٠ MRO

مخطط MRO إلى XDR

1 MRO = ٠ XDR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٩٣٥٠٠٫٠١٩٣٥٠
منخفض
٠٫٠١٩٠٧٥٠٫٠١٨٨٤٥
المتوسط
٠٫٠١٩٢٣٩٠٫٠١٩١٣١
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

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