١ MRO إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٦٨٢٩٦٩١٤ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ١٤٦٫٤٢٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى دولار شرق الكاريبي

mro
MRO
xcd
XCD
١ MRO٠٫٠٠٦٨٢٩٦٩ XCD
٥ MRO٠٫٠٣٤١٤٨٥ XCD
١٠ MRO٠٫٠٦٨٢٩٦٩ XCD
٢٥ MRO٠٫١٧٠٧٤٢ XCD
٥٠ MRO٠٫٣٤١٤٨٥ XCD
١٠٠ MRO٠٫٦٨٢٩٦٩ XCD
٥٠٠ MRO٣٫٤١٤٨٥ XCD
١٬٠٠٠ MRO٦٫٨٢٩٦٩ XCD
٥٬٠٠٠ MRO٣٤٫١٤٨٥ XCD
١٠٬٠٠٠ MRO٦٨٫٢٩٦٩ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الأوقية الموريتانية

xcd
XCD
mro
MRO
١ XCD١٤٦٫٤٢ MRO
٥ XCD٧٣٢٫٠٩٨ MRO
١٠ XCD١٬٤٦٤٫٢ MRO
٢٥ XCD٣٬٦٦٠٫٤٩ MRO
٥٠ XCD٧٬٣٢٠٫٩٨ MRO
١٠٠ XCD١٤٬٦٤٢ MRO
٥٠٠ XCD٧٣٬٢٠٩٫٨ MRO
١٬٠٠٠ XCD١٤٦٬٤٢٠ MRO
٥٬٠٠٠ XCD٧٣٢٬٠٩٨ MRO
١٠٬٠٠٠ XCD١٬٤٦٤٬٢٠٠ MRO

مخطط MRO إلى XCD

1 MRO = ٠ XCD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٩١٥٢٠٫٠٦٩١٥٢
منخفض
٠٫٠٦٧٨٥٦٠٫٠٦٧٢٠٤
المتوسط
٠٫٠٦٨٥٥٣٠٫٠٦٨٢٣١
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

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