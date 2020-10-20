١ MRO إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٠٧٢٩٨٤٥٢٢ أوقية ذهب

1 XAU = ٩٣١٬٩٨٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى أوقية ذهب

mro
MRO
xau
XAU
١ MRO٠٫٠٠٠٠٠١٠٧٢٩٨ XAU
٥ MRO٠٫٠٠٠٠٠٥٣٦٤٩٢ XAU
١٠ MRO٠٫٠٠٠٠١٠٧٢٩٨ XAU
٢٥ MRO٠٫٠٠٠٠٢٦٨٢٤٦ XAU
٥٠ MRO٠٫٠٠٠٠٥٣٦٤٩٢ XAU
١٠٠ MRO٠٫٠٠٠١٠٧٢٩٨ XAU
٥٠٠ MRO٠٫٠٠٠٥٣٦٤٩٢ XAU
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠١٠٧٢٩٨ XAU
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٥٣٦٤٩٢ XAU
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٠١٠٧٢٩٨ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى الأوقية الموريتانية

xau
XAU
mro
MRO
١ XAU٩٣١٬٩٨٠ MRO
٥ XAU٤٬٦٥٩٬٩٠٠ MRO
١٠ XAU٩٬٣١٩٬٨٠٠ MRO
٢٥ XAU٢٣٬٢٩٩٬٥٠٠ MRO
٥٠ XAU٤٦٬٥٩٩٬٠٠٠ MRO
١٠٠ XAU٩٣٬١٩٨٬٠٠٠ MRO
٥٠٠ XAU٤٦٥٬٩٩٠٬٠٠٠ MRO
١٬٠٠٠ XAU٩٣١٬٩٨٠٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ XAU٤٬٦٥٩٬٩٠٠٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ XAU٩٬٣١٩٬٨٠٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى XAU

1 MRO = ٠ XAU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١١١٥٦٠٫٠٠٠٠١١١٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٠٧٠٧٠٫٠٠٠٠١٠٣٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٠٩٠٩٠٫٠٠٠٠١٠٧٩٢
التقلب
١٫٠٨٪؜١٫٠٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

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