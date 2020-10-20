١ MRO إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٠٨٣١٤٨٥٠٢٧٦٩ أوقية فضة

1 XAG = ١٢٬٠٢٦٫٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى أوقية فضة

mro
MRO
xag
XAG
١ MRO٠٫٠٠٠٠٨٣١٤٨٥ XAG
٥ MRO٠٫٠٠٠٤١٥٧٤٣ XAG
١٠ MRO٠٫٠٠٠٨٣١٤٨٥ XAG
٢٥ MRO٠٫٠٠٢٠٧٨٧١ XAG
٥٠ MRO٠٫٠٠٤١٥٧٤٣ XAG
١٠٠ MRO٠٫٠٠٨٣١٤٨٥ XAG
٥٠٠ MRO٠٫٠٤١٥٧٤٣ XAG
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٨٣١٤٨٥ XAG
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٤١٥٧٤٣ XAG
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٨٣١٤٨٥ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى الأوقية الموريتانية

xag
XAG
mro
MRO
١ XAG١٢٬٠٢٦٫٧ MRO
٥ XAG٦٠٬١٣٣٫٤ MRO
١٠ XAG١٢٠٬٢٦٧ MRO
٢٥ XAG٣٠٠٬٦٦٧ MRO
٥٠ XAG٦٠١٬٣٣٤ MRO
١٠٠ XAG١٬٢٠٢٬٦٧٠ MRO
٥٠٠ XAG٦٬٠١٣٬٣٤٠ MRO
١٬٠٠٠ XAG١٢٬٠٢٦٬٧٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ XAG٦٠٬١٣٣٬٤٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ XAG١٢٠٬٢٦٧٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى XAG

1 MRO = ٠ XAG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٨٣٩٨٠٫٠٠٠٩٥٨٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٨١٧٠٣٠٫٠٠٠٧٨٦٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٥٨٥٥٠٫٠٠٠٨٧٣٢٥
التقلب
٢٫٢٧٪؜٢٫٠٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

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