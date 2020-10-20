١ MRO إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٠١٤٣٢٦٤ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٣٫٣١٧٤٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى فاتو ني-فانواتو

mro
MRO
vuv
VUV
١ MRO٠٫٣٠١٤٣٣ VUV
٥ MRO١٫٥٠٧١٦ VUV
١٠ MRO٣٫٠١٤٣٣ VUV
٢٥ MRO٧٫٥٣٥٨٢ VUV
٥٠ MRO١٥٫٠٧١٦ VUV
١٠٠ MRO٣٠٫١٤٣٣ VUV
٥٠٠ MRO١٥٠٫٧١٦ VUV
١٬٠٠٠ MRO٣٠١٫٤٣٣ VUV
٥٬٠٠٠ MRO١٬٥٠٧٫١٦ VUV
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٠١٤٫٣٣ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الأوقية الموريتانية

vuv
VUV
mro
MRO
١ VUV٣٫٣١٧٤٩ MRO
٥ VUV١٦٫٥٨٧٥ MRO
١٠ VUV٣٣٫١٧٤٩ MRO
٢٥ VUV٨٢٫٩٣٧٣ MRO
٥٠ VUV١٦٥٫٨٧٥ MRO
١٠٠ VUV٣٣١٫٧٤٩ MRO
٥٠٠ VUV١٬٦٥٨٫٧٥ MRO
١٬٠٠٠ VUV٣٬٣١٧٫٤٩ MRO
٥٬٠٠٠ VUV١٦٬٥٨٧٫٥ MRO
١٠٬٠٠٠ VUV٣٣٬١٧٤٫٩ MRO

مخطط MRO إلى VUV

1 MRO = ٠ VUV

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٠٦٩٨٣٫١٠٦٥
منخفض
٢٫٩٨٦٩٢٫٩٦٤٩
المتوسط
٣٫٠٢٩٤٣٫٠٢٨٨
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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