١ MRO إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٦٤٫٩٢٢٠٥٦ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ٠٫٠١٥٤٠٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدونغ الفيتنامي

mro
MRO
vnd
VND
١ MRO٦٤٫٩٢٢١ VND
٥ MRO٣٢٤٫٦١ VND
١٠ MRO٦٤٩٫٢٢١ VND
٢٥ MRO١٬٦٢٣٫٠٥ VND
٥٠ MRO٣٬٢٤٦٫١ VND
١٠٠ MRO٦٬٤٩٢٫٢١ VND
٥٠٠ MRO٣٢٬٤٦١ VND
١٬٠٠٠ MRO٦٤٬٩٢٢٫١ VND
٥٬٠٠٠ MRO٣٢٤٬٦١٠ VND
١٠٬٠٠٠ MRO٦٤٩٬٢٢١ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الأوقية الموريتانية

vnd
VND
mro
MRO
١ VND٠٫٠١٥٤٠٣١ MRO
٥ VND٠٫٠٧٧٠١٥٤ MRO
١٠ VND٠٫١٥٤٠٣١ MRO
٢٥ VND٠٫٣٨٥٠٧٧ MRO
٥٠ VND٠٫٧٧٠١٥٤ MRO
١٠٠ VND١٫٥٤٠٣١ MRO
٥٠٠ VND٧٫٧٠١٥٤ MRO
١٬٠٠٠ VND١٥٫٤٠٣١ MRO
٥٬٠٠٠ VND٧٧٫٠١٥٤ MRO
١٠٬٠٠٠ VND١٥٤٫٠٣١ MRO

مخطط MRO إلى VND

1 MRO = ٠ VND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٥٥٫٠٧٦٥٥٫٠٧
منخفض
٦٣٩٫٥٩٦٢٤٫٥٠
المتوسط
٦٤٦٫١٧٦٤١٫٣٣
التقلب
٠٫٧٧٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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