١ MRO إلى VND

١ الأوقية الموريتانية =
٦٤٫٩٢٢٠٥٦ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠١٥٤٠٣١ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٦٤٫٩٢٢٠٥٦ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠١٥٤٠٣١ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
VND
|١ MRO
|٦٤٫٩٢٢١ VND
|٥ MRO
|٣٢٤٫٦١ VND
|١٠ MRO
|٦٤٩٫٢٢١ VND
|٢٥ MRO
|١٬٦٢٣٫٠٥ VND
|٥٠ MRO
|٣٬٢٤٦٫١ VND
|١٠٠ MRO
|٦٬٤٩٢٫٢١ VND
|٥٠٠ MRO
|٣٢٬٤٦١ VND
|١٬٠٠٠ MRO
|٦٤٬٩٢٢٫١ VND
|٥٬٠٠٠ MRO
|٣٢٤٬٦١٠ VND
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٦٤٩٬٢٢١ VND
1 MRO = ٠ VND
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٥٥٫٠٧
|٦٥٥٫٠٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٦٣٩٫٥٩
|٦٢٤٫٥٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٦٤٦٫١٧
|٦٤١٫٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٧٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.More الدونغ الفيتنامي info
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