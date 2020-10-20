١ MRO إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٩٢٢١٢٠٤١ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ١٠٫٨٤٤٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البوليفار الفنزويلي

mro
MRO
ves
VES
١ MRO٠٫٠٩٢٢١٢ VES
٥ MRO٠٫٤٦١٠٦ VES
١٠ MRO٠٫٩٢٢١٢ VES
٢٥ MRO٢٫٣٠٥٣ VES
٥٠ MRO٤٫٦١٠٦ VES
١٠٠ MRO٩٫٢٢١٢ VES
٥٠٠ MRO٤٦٫١٠٦ VES
١٬٠٠٠ MRO٩٢٫٢١٢ VES
٥٬٠٠٠ MRO٤٦١٫٠٦ VES
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٢٫١٢ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الأوقية الموريتانية

ves
VES
mro
MRO
١ VES١٠٫٨٤٤٦ MRO
٥ VES٥٤٫٢٢٢٩ MRO
١٠ VES١٠٨٫٤٤٦ MRO
٢٥ VES٢٧١٫١١٤ MRO
٥٠ VES٥٤٢٫٢٢٩ MRO
١٠٠ VES١٬٠٨٤٫٤٦ MRO
٥٠٠ VES٥٬٤٢٢٫٢٩ MRO
١٬٠٠٠ VES١٠٬٨٤٤٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ VES٥٤٬٢٢٢٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ VES١٠٨٬٤٤٦ MRO

مخطط MRO إلى VES

1 MRO = ٠ VES

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٤٧٣٣٠٫٩٤٧٣٣
منخفض
٠٫٩١٤٨٧٠٫٩٠١٠٦
المتوسط
٠٫٩٢٣٨٩٠٫٩١٩٣٦
التقلب
٠٫٨١٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

More البوليفار الفنزويلي info

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