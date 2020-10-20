١ MRO إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٢٫٠٣٧٥٣٣ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٠٫٠٣١٢١٣٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى السوم الأوزباكستاني

mro
MRO
uzs
UZS
١ MRO٣٢٫٠٣٧٥ UZS
٥ MRO١٦٠٫١٨٨ UZS
١٠ MRO٣٢٠٫٣٧٥ UZS
٢٥ MRO٨٠٠٫٩٣٨ UZS
٥٠ MRO١٬٦٠١٫٨٨ UZS
١٠٠ MRO٣٬٢٠٣٫٧٥ UZS
٥٠٠ MRO١٦٬٠١٨٫٨ UZS
١٬٠٠٠ MRO٣٢٬٠٣٧٫٥ UZS
٥٬٠٠٠ MRO١٦٠٬١٨٨ UZS
١٠٬٠٠٠ MRO٣٢٠٬٣٧٥ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الأوقية الموريتانية

uzs
UZS
mro
MRO
١ UZS٠٫٠٣١٢١٣٤ MRO
٥ UZS٠٫١٥٦٠٦٧ MRO
١٠ UZS٠٫٣١٢١٣٤ MRO
٢٥ UZS٠٫٧٨٠٣٣٥ MRO
٥٠ UZS١٫٥٦٠٦٧ MRO
١٠٠ UZS٣٫١٢١٣٤ MRO
٥٠٠ UZS١٥٫٦٠٦٧ MRO
١٬٠٠٠ UZS٣١٫٢١٣٤ MRO
٥٬٠٠٠ UZS١٥٦٫٠٦٧ MRO
١٠٬٠٠٠ UZS٣١٢٫١٣٤ MRO

مخطط MRO إلى UZS

1 MRO = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٢٣٫٨٩٣٢٣٫٨٩
منخفض
٣١٥٫٦٠٣١٤٫٤١
المتوسط
٣٢٠٫٠٣٣١٩٫٥٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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