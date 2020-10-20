١ MRO إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٣١٨٠٩١١١٩٨٠٣ Uniswap

1 UNI = ٣٬١٤٣٫٧٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Uniswap

mro
MRO
uni
UNI
١ MRO٠٫٠٠٠٣١٨٠٩١ UNI
٥ MRO٠٫٠٠١٥٩٠٤٦ UNI
١٠ MRO٠٫٠٠٣١٨٠٩١ UNI
٢٥ MRO٠٫٠٠٧٩٥٢٢٨ UNI
٥٠ MRO٠٫٠١٥٩٠٤٦ UNI
١٠٠ MRO٠٫٠٣١٨٠٩١ UNI
٥٠٠ MRO٠٫١٥٩٠٤٦ UNI
١٬٠٠٠ MRO٠٫٣١٨٠٩١ UNI
٥٬٠٠٠ MRO١٫٥٩٠٤٦ UNI
١٠٬٠٠٠ MRO٣٫١٨٠٩١ UNI

حوِّل Uniswap إلى الأوقية الموريتانية

uni
UNI
mro
MRO
١ UNI٣٬١٤٣٫٧٥ MRO
٥ UNI١٥٬٧١٨٫٨ MRO
١٠ UNI٣١٬٤٣٧٫٥ MRO
٢٥ UNI٧٨٬٥٩٣٫٨ MRO
٥٠ UNI١٥٧٬١٨٨ MRO
١٠٠ UNI٣١٤٬٣٧٥ MRO
٥٠٠ UNI١٬٥٧١٬٨٨٠ MRO
١٬٠٠٠ UNI٣٬١٤٣٬٧٥٠ MRO
٥٬٠٠٠ UNI١٥٬٧١٨٬٨٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ UNI٣١٬٤٣٧٬٥٠٠ MRO

مخطط MRO إلى UNI

1 MRO = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٦٦١٠٫٠٠٣٧١٩٦
منخفض
٠٫٠٠٢١٢٢٥٠٫٠٠٢١٢٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٥٧٧٧٠٫٠٠٢٨٧٩٦
التقلب
٦٫٦٦٪؜٦٫١٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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