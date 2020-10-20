١ MRO إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٩٫٣٥٦٢٦٦٩ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٠٫١٠٦٨٨٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الشلن الأوغندي

mro
MRO
ugx
UGX
١ MRO٩٫٣٥٦٢٧ UGX
٥ MRO٤٦٫٧٨١٣ UGX
١٠ MRO٩٣٫٥٦٢٧ UGX
٢٥ MRO٢٣٣٫٩٠٧ UGX
٥٠ MRO٤٦٧٫٨١٣ UGX
١٠٠ MRO٩٣٥٫٦٢٧ UGX
٥٠٠ MRO٤٬٦٧٨٫١٣ UGX
١٬٠٠٠ MRO٩٬٣٥٦٫٢٧ UGX
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٬٧٨١٫٣ UGX
١٠٬٠٠٠ MRO٩٣٬٥٦٢٫٧ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الأوقية الموريتانية

ugx
UGX
mro
MRO
١ UGX٠٫١٠٦٨٨ MRO
٥ UGX٠٫٥٣٤٤٠١ MRO
١٠ UGX١٫٠٦٨٨ MRO
٢٥ UGX٢٫٦٧٢٠١ MRO
٥٠ UGX٥٫٣٤٤٠١ MRO
١٠٠ UGX١٠٫٦٨٨ MRO
٥٠٠ UGX٥٣٫٤٤٠١ MRO
١٬٠٠٠ UGX١٠٦٫٨٨ MRO
٥٬٠٠٠ UGX٥٣٤٫٤٠١ MRO
١٠٬٠٠٠ UGX١٬٠٦٨٫٨ MRO

مخطط MRO إلى UGX

1 MRO = ٠ UGX

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٧٫٣٨٣٩٧٫٣٨٣
منخفض
٩٣٫١٦١٩٣٫١٦١
المتوسط
٩٥٫٠٠٠٩٥٫٥٢٩
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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