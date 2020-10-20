١ MRO إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٠٢٤٢٥٣٠ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٩٫٧٦٣٢١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى هيرفانا أوكرانية

mro
MRO
uah
UAH
١ MRO٠٫١٠٢٤٢٥ UAH
٥ MRO٠٫٥١٢١٢٦ UAH
١٠ MRO١٫٠٢٤٢٥ UAH
٢٥ MRO٢٫٥٦٠٦٣ UAH
٥٠ MRO٥٫١٢١٢٦ UAH
١٠٠ MRO١٠٫٢٤٢٥ UAH
٥٠٠ MRO٥١٫٢١٢٦ UAH
١٬٠٠٠ MRO١٠٢٫٤٢٥ UAH
٥٬٠٠٠ MRO٥١٢٫١٢٦ UAH
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٠٢٤٫٢٥ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى الأوقية الموريتانية

uah
UAH
mro
MRO
١ UAH٩٫٧٦٣٢١ MRO
٥ UAH٤٨٫٨١٦١ MRO
١٠ UAH٩٧٫٦٣٢١ MRO
٢٥ UAH٢٤٤٫٠٨ MRO
٥٠ UAH٤٨٨٫١٦١ MRO
١٠٠ UAH٩٧٦٫٣٢١ MRO
٥٠٠ UAH٤٬٨٨١٫٦١ MRO
١٬٠٠٠ UAH٩٬٧٦٣٫٢١ MRO
٥٬٠٠٠ UAH٤٨٬٨١٦٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ UAH٩٧٬٦٣٢٫١ MRO

مخطط MRO إلى UAH

1 MRO = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٣٥١١٫٠٣٥١
منخفض
١٫٠١٤٣٠٫٩٧٢٣١
المتوسط
١٫٠٢٨١١٫٠٠٨٥
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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