١ MRO إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٦٫٦٧٣٤٥١٣ الشلن التنزاني

1 TZS = ٠٫١٤٩٨٤٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الشلن التنزاني

mro
MRO
tzs
TZS
١ MRO٦٫٦٧٣٤٥ TZS
٥ MRO٣٣٫٣٦٧٣ TZS
١٠ MRO٦٦٫٧٣٤٥ TZS
٢٥ MRO١٦٦٫٨٣٦ TZS
٥٠ MRO٣٣٣٫٦٧٣ TZS
١٠٠ MRO٦٦٧٫٣٤٥ TZS
٥٠٠ MRO٣٬٣٣٦٫٧٣ TZS
١٬٠٠٠ MRO٦٬٦٧٣٫٤٥ TZS
٥٬٠٠٠ MRO٣٣٬٣٦٧٫٣ TZS
١٠٬٠٠٠ MRO٦٦٬٧٣٤٫٥ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى الأوقية الموريتانية

tzs
TZS
mro
MRO
١ TZS٠٫١٤٩٨٤٧ MRO
٥ TZS٠٫٧٤٩٢٣٧ MRO
١٠ TZS١٫٤٩٨٤٧ MRO
٢٥ TZS٣٫٧٤٦١٩ MRO
٥٠ TZS٧٫٤٩٢٣٧ MRO
١٠٠ TZS١٤٫٩٨٤٧ MRO
٥٠٠ TZS٧٤٫٩٢٣٧ MRO
١٬٠٠٠ TZS١٤٩٫٨٤٧ MRO
٥٬٠٠٠ TZS٧٤٩٫٢٣٧ MRO
١٠٬٠٠٠ TZS١٬٤٩٨٫٤٧ MRO

مخطط MRO إلى TZS

1 MRO = ٠ TZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٧٫٩٥٨٦٧٫٩٥٨
منخفض
٦٥٫٤٦٤٦٤٫١١٩
المتوسط
٦٦٫٥٥٢٦٥٫٦٧٢
التقلب
٠٫٨٦٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings