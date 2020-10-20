١ MRO إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٣٧٥٩٥٨٧٠ دولار التوفالو

1 TVD = ٢٦٥٫٩٨٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى دولار التوفالو

mro
MRO
tvd
TVD
١ MRO٠٫٠٠٣٧٥٩٥٩ TVD
٥ MRO٠٫٠١٨٧٩٧٩ TVD
١٠ MRO٠٫٠٣٧٥٩٥٩ TVD
٢٥ MRO٠٫٠٩٣٩٨٩٧ TVD
٥٠ MRO٠٫١٨٧٩٧٩ TVD
١٠٠ MRO٠٫٣٧٥٩٥٩ TVD
٥٠٠ MRO١٫٨٧٩٧٩ TVD
١٬٠٠٠ MRO٣٫٧٥٩٥٩ TVD
٥٬٠٠٠ MRO١٨٫٧٩٧٩ TVD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٧٫٥٩٥٩ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الأوقية الموريتانية

tvd
TVD
mro
MRO
١ TVD٢٦٥٫٩٨٧ MRO
٥ TVD١٬٣٢٩٫٩٣ MRO
١٠ TVD٢٬٦٥٩٫٨٧ MRO
٢٥ TVD٦٬٦٤٩٫٦٧ MRO
٥٠ TVD١٣٬٢٩٩٫٣ MRO
١٠٠ TVD٢٦٬٥٩٨٫٧ MRO
٥٠٠ TVD١٣٢٬٩٩٣ MRO
١٬٠٠٠ TVD٢٦٥٬٩٨٧ MRO
٥٬٠٠٠ TVD١٬٣٢٩٬٩٣٠ MRO
١٠٬٠٠٠ TVD٢٬٦٥٩٬٨٧٠ MRO

مخطط MRO إلى TVD

1 MRO = ٠ TVD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٨٨٤٣٠٫٠٣٩٣٩٩
منخفض
٠٫٠٣٧٦٢٨٠٫٠٣٧٤٧٨
المتوسط
٠٫٠٣٨١٩١٠٫٠٣٨٢٨٥
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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