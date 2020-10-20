١ MRO إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٨٢٬٥٧٠٫٤٠٤ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٠١٢١١٠٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Turkish Lira

mro
MRO
trl
TRL
١ MRO٨٢٬٥٧٠٫٤ TRL
٥ MRO٤١٢٬٨٥٢ TRL
١٠ MRO٨٢٥٬٧٠٤ TRL
٢٥ MRO٢٬٠٦٤٬٢٦٠ TRL
٥٠ MRO٤٬١٢٨٬٥٢٠ TRL
١٠٠ MRO٨٬٢٥٧٬٠٤٠ TRL
٥٠٠ MRO٤١٬٢٨٥٬٢٠٠ TRL
١٬٠٠٠ MRO٨٢٬٥٧٠٬٤٠٠ TRL
٥٬٠٠٠ MRO٤١٢٬٨٥٢٬٠٠٠ TRL
١٠٬٠٠٠ MRO٨٢٥٬٧٠٤٬٠٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الأوقية الموريتانية

trl
TRL
mro
MRO
١ TRL٠٫٠٠٠٠١٢١١٠٩ MRO
٥ TRL٠٫٠٠٠٠٦٠٥٥٤٤ MRO
١٠ TRL٠٫٠٠٠١٢١١٠٩ MRO
٢٥ TRL٠٫٠٠٠٣٠٢٧٧٢ MRO
٥٠ TRL٠٫٠٠٠٦٠٥٥٤٤ MRO
١٠٠ TRL٠٫٠٠١٢١١٠٩ MRO
٥٠٠ TRL٠٫٠٠٦٠٥٥٤٤ MRO
١٬٠٠٠ TRL٠٫٠١٢١١٠٩ MRO
٥٬٠٠٠ TRL٠٫٠٦٠٥٥٤٤ MRO
١٠٬٠٠٠ TRL٠٫١٢١١٠٩ MRO

مخطط MRO إلى TRL

1 MRO = ٠ TRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٣٨٢٨٠٫٨٣٨٢٨
منخفض
٠٫٨١٤٩١٠٫٨٠٣٢٢
المتوسط
٠٫٨٢٨٠٧٠٫٨١٨٩٩
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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