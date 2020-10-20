١ MRO إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٥٩٦٠٨٦٥٧ بانجا تون'جي

1 TOP = ١٦٧٫٧٦١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى بانجا تون'جي

mro
MRO
top
TOP
١ MRO٠٫٠٠٥٩٦٠٨٧ TOP
٥ MRO٠٫٠٢٩٨٠٤٣ TOP
١٠ MRO٠٫٠٥٩٦٠٨٧ TOP
٢٥ MRO٠٫١٤٩٠٢٢ TOP
٥٠ MRO٠٫٢٩٨٠٤٣ TOP
١٠٠ MRO٠٫٥٩٦٠٨٧ TOP
٥٠٠ MRO٢٫٩٨٠٤٣ TOP
١٬٠٠٠ MRO٥٫٩٦٠٨٧ TOP
٥٬٠٠٠ MRO٢٩٫٨٠٤٣ TOP
١٠٬٠٠٠ MRO٥٩٫٦٠٨٧ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الأوقية الموريتانية

top
TOP
mro
MRO
١ TOP١٦٧٫٧٦١ MRO
٥ TOP٨٣٨٫٨٠٤ MRO
١٠ TOP١٬٦٧٧٫٦١ MRO
٢٥ TOP٤٬١٩٤٫٠٢ MRO
٥٠ TOP٨٬٣٨٨٫٠٤ MRO
١٠٠ TOP١٦٬٧٧٦٫١ MRO
٥٠٠ TOP٨٣٬٨٨٠٫٤ MRO
١٬٠٠٠ TOP١٦٧٬٧٦١ MRO
٥٬٠٠٠ TOP٨٣٨٬٨٠٤ MRO
١٠٬٠٠٠ TOP١٬٦٧٧٬٦١٠ MRO

مخطط MRO إلى TOP

1 MRO = ٠ TOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٠٢٤٥٠٫٠٦٠٦٠٥
منخفض
٠٫٠٥٨٧١٩٠٫٠٥٨٣١٨
المتوسط
٠٫٠٥٩٦٧٩٠٫٠٥٩٦٢٤
التقلب
٠٫٨٤٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

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