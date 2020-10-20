١ MRO إلى TMT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٨٨٣٣٤٢٨١ المانات التركمانستاني

1 TMT = ١١٣٫٢٠٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى المانات التركمانستاني

mro
MRO
tmt
TMT
١ MRO٠٫٠٠٨٨٣٣٤٣ TMT
٥ MRO٠٫٠٤٤١٦٧١ TMT
١٠ MRO٠٫٠٨٨٣٣٤٣ TMT
٢٥ MRO٠٫٢٢٠٨٣٦ TMT
٥٠ MRO٠٫٤٤١٦٧١ TMT
١٠٠ MRO٠٫٨٨٣٣٤٣ TMT
٥٠٠ MRO٤٫٤١٦٧١ TMT
١٬٠٠٠ MRO٨٫٨٣٣٤٣ TMT
٥٬٠٠٠ MRO٤٤٫١٦٧١ TMT
١٠٬٠٠٠ MRO٨٨٫٣٣٤٣ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى الأوقية الموريتانية

tmt
TMT
mro
MRO
١ TMT١١٣٫٢٠٦ MRO
٥ TMT٥٦٦٫٠٣٢ MRO
١٠ TMT١٬١٣٢٫٠٦ MRO
٢٥ TMT٢٬٨٣٠٫١٦ MRO
٥٠ TMT٥٬٦٦٠٫٣٢ MRO
١٠٠ TMT١١٬٣٢٠٫٦ MRO
٥٠٠ TMT٥٦٬٦٠٣٫٢ MRO
١٬٠٠٠ TMT١١٣٬٢٠٦ MRO
٥٬٠٠٠ TMT٥٦٦٬٠٣٢ MRO
١٠٬٠٠٠ TMT١٬١٣٢٬٠٦٠ MRO

مخطط MRO إلى TMT

1 MRO = ٠ TMT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٩٧٠٩٠٫٠٨٩٧٠٩
منخفض
٠٫٠٨٨٠١٩٠٫٠٨٦٩٥٥
المتوسط
٠٫٠٨٨٨٨٢٠٫٠٨٨٤٠٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

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