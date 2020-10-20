١ MRO إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٢٫٨٧٦٩٦١ الجنيه السوري

1 SYP = ٠٫٠٣٠٤١٦٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه السوري

mro
MRO
syp
SYP
١ MRO٣٢٫٨٧٧ SYP
٥ MRO١٦٤٫٣٨٥ SYP
١٠ MRO٣٢٨٫٧٧ SYP
٢٥ MRO٨٢١٫٩٢٤ SYP
٥٠ MRO١٬٦٤٣٫٨٥ SYP
١٠٠ MRO٣٬٢٨٧٫٧ SYP
٥٠٠ MRO١٦٬٤٣٨٫٥ SYP
١٬٠٠٠ MRO٣٢٬٨٧٧ SYP
٥٬٠٠٠ MRO١٦٤٬٣٨٥ SYP
١٠٬٠٠٠ MRO٣٢٨٬٧٧٠ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الأوقية الموريتانية

syp
SYP
mro
MRO
١ SYP٠٫٠٣٠٤١٦٤ MRO
٥ SYP٠٫١٥٢٠٨٢ MRO
١٠ SYP٠٫٣٠٤١٦٤ MRO
٢٥ SYP٠٫٧٦٠٤١١ MRO
٥٠ SYP١٫٥٢٠٨٢ MRO
١٠٠ SYP٣٫٠٤١٦٤ MRO
٥٠٠ SYP١٥٫٢٠٨٢ MRO
١٬٠٠٠ SYP٣٠٫٤١٦٤ MRO
٥٬٠٠٠ SYP١٥٢٫٠٨٢ MRO
١٠٬٠٠٠ SYP٣٠٤٫١٦٤ MRO

مخطط MRO إلى SYP

1 MRO = ٠ SYP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٢٫٧٣٣٣٢٫٧٣
منخفض
٣٢٦٫٧٥٣٢٣٫٦٢
المتوسط
٣٢٩٫٨٢٣٢٨٫٣٥
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings