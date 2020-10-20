١ MRO إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٢١٢٦١٦١ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٤٥٫١٩٥٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكولون السلفادوري

mro
MRO
svc
SVC
١ MRO٠٫٠٢٢١٢٦٢ SVC
٥ MRO٠٫١١٠٦٣١ SVC
١٠ MRO٠٫٢٢١٢٦٢ SVC
٢٥ MRO٠٫٥٥٣١٥٤ SVC
٥٠ MRO١٫١٠٦٣١ SVC
١٠٠ MRO٢٫٢١٢٦٢ SVC
٥٠٠ MRO١١٫٠٦٣١ SVC
١٬٠٠٠ MRO٢٢٫١٢٦٢ SVC
٥٬٠٠٠ MRO١١٠٫٦٣١ SVC
١٠٬٠٠٠ MRO٢٢١٫٢٦٢ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الأوقية الموريتانية

svc
SVC
mro
MRO
١ SVC٤٥٫١٩٥٤ MRO
٥ SVC٢٢٥٫٩٧٧ MRO
١٠ SVC٤٥١٫٩٥٤ MRO
٢٥ SVC١٬١٢٩٫٨٨ MRO
٥٠ SVC٢٬٢٥٩٫٧٧ MRO
١٠٠ SVC٤٬٥١٩٫٥٤ MRO
٥٠٠ SVC٢٢٬٥٩٧٫٧ MRO
١٬٠٠٠ SVC٤٥٬١٩٥٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ SVC٢٢٥٬٩٧٧ MRO
١٠٬٠٠٠ SVC٤٥١٬٩٥٤ MRO

مخطط MRO إلى SVC

1 MRO = ٠ SVC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٤٠٤٠٫٢٢٤٠٤
منخفض
٠٫٢١٩٩٠٠٫٢١٧٧٩
المتوسط
٠٫٢٢٢٠٤٠٫٢٢١٠٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings