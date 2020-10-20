١ MRO إلى STN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٥٧٤٢٦٨٥٦ دوربا ساو توميان

1 STN = ١٧٫٤١٣٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى دوربا ساو توميان

mro
MRO
stn
STN
١ MRO٠٫٠٥٧٤٢٦٩ STN
٥ MRO٠٫٢٨٧١٣٤ STN
١٠ MRO٠٫٥٧٤٢٦٩ STN
٢٥ MRO١٫٤٣٥٦٧ STN
٥٠ MRO٢٫٨٧١٣٤ STN
١٠٠ MRO٥٫٧٤٢٦٩ STN
٥٠٠ MRO٢٨٫٧١٣٤ STN
١٬٠٠٠ MRO٥٧٫٤٢٦٩ STN
٥٬٠٠٠ MRO٢٨٧٫١٣٤ STN
١٠٬٠٠٠ MRO٥٧٤٫٢٦٩ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الأوقية الموريتانية

stn
STN
mro
MRO
١ STN١٧٫٤١٣٥ MRO
٥ STN٨٧٫٠٦٧٣ MRO
١٠ STN١٧٤٫١٣٥ MRO
٢٥ STN٤٣٥٫٣٣٦ MRO
٥٠ STN٨٧٠٫٦٧٣ MRO
١٠٠ STN١٬٧٤١٫٣٥ MRO
٥٠٠ STN٨٬٧٠٦٫٧٣ MRO
١٬٠٠٠ STN١٧٬٤١٣٫٥ MRO
٥٬٠٠٠ STN٨٧٬٠٦٧٫٣ MRO
١٠٬٠٠٠ STN١٧٤٬١٣٥ MRO

مخطط MRO إلى STN

1 MRO = ٠ STN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٨٩١٧٠٫٥٨٩٧٢
منخفض
٠٫٥٧٠٠٥٠٫٥٦٦٢٥
المتوسط
٠٫٥٨١٧٧٠٫٥٧٨٢٦
التقلب
٠٫٩٣٪؜٠٫٩٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

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