١ MRO إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٧٧١٣٨١٨٥ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ١٢٫٩٦٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار ‎السورينامي‎

mro
MRO
srd
SRD
١ MRO٠٫٠٧٧١٣٨٢ SRD
٥ MRO٠٫٣٨٥٦٩١ SRD
١٠ MRO٠٫٧٧١٣٨٢ SRD
٢٥ MRO١٫٩٢٨٤٥ SRD
٥٠ MRO٣٫٨٥٦٩١ SRD
١٠٠ MRO٧٫٧١٣٨٢ SRD
٥٠٠ MRO٣٨٫٥٦٩١ SRD
١٬٠٠٠ MRO٧٧٫١٣٨٢ SRD
٥٬٠٠٠ MRO٣٨٥٫٦٩١ SRD
١٠٬٠٠٠ MRO٧٧١٫٣٨٢ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى الأوقية الموريتانية

srd
SRD
mro
MRO
١ SRD١٢٫٩٦٣٧ MRO
٥ SRD٦٤٫٨١٨٧ MRO
١٠ SRD١٢٩٫٦٣٧ MRO
٢٥ SRD٣٢٤٫٠٩٤ MRO
٥٠ SRD٦٤٨٫١٨٧ MRO
١٠٠ SRD١٬٢٩٦٫٣٧ MRO
٥٠٠ SRD٦٬٤٨١٫٨٧ MRO
١٬٠٠٠ SRD١٢٬٩٦٣٫٧ MRO
٥٬٠٠٠ SRD٦٤٬٨١٨٫٧ MRO
١٠٬٠٠٠ SRD١٢٩٬٦٣٧ MRO

مخطط MRO إلى SRD

1 MRO = ٠ SRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٢٢٨٨٠٫٨٨٦٥٢
منخفض
٠٫٧٦٨٦٩٠٫٧٦٨٦٩
المتوسط
٠٫٧٩٦٢٩٠٫٨٢٨٣٨
التقلب
١٫٨٩٪؜٢٫٠٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

More الدولار ‎السورينامي‎ info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings