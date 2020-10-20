١ MRO إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٥٦٩٥١١٣٢ الليون السيراليوني

1 SLE = ١٧٫٥٥٨٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليون السيراليوني

mro
MRO
sle
SLE
١ MRO٠٫٠٥٦٩٥١١ SLE
٥ MRO٠٫٢٨٤٧٥٦ SLE
١٠ MRO٠٫٥٦٩٥١١ SLE
٢٥ MRO١٫٤٢٣٧٨ SLE
٥٠ MRO٢٫٨٤٧٥٦ SLE
١٠٠ MRO٥٫٦٩٥١١ SLE
٥٠٠ MRO٢٨٫٤٧٥٦ SLE
١٬٠٠٠ MRO٥٦٫٩٥١١ SLE
٥٬٠٠٠ MRO٢٨٤٫٧٥٦ SLE
١٠٬٠٠٠ MRO٥٦٩٫٥١١ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى الأوقية الموريتانية

sle
SLE
mro
MRO
١ SLE١٧٫٥٥٨٩ MRO
٥ SLE٨٧٫٧٩٤٦ MRO
١٠ SLE١٧٥٫٥٨٩ MRO
٢٥ SLE٤٣٨٫٩٧٣ MRO
٥٠ SLE٨٧٧٫٩٤٦ MRO
١٠٠ SLE١٬٧٥٥٫٨٩ MRO
٥٠٠ SLE٨٬٧٧٩٫٤٦ MRO
١٬٠٠٠ SLE١٧٬٥٥٨٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ SLE٨٧٬٧٩٤٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ SLE١٧٥٬٥٨٩ MRO

مخطط MRO إلى SLE

1 MRO = ٠ SLE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٧٧١١٠٫٥٨٤٤٣
منخفض
٠٫٥٦٥٥٩٠٫٥٦١٦٣
المتوسط
٠٫٥٧١٢١٠٫٥٧١٦٠
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

More الليون السيراليوني info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings