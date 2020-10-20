١ MRO إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٧٠٤٥٢٨١٧ Slovak Koruna

1 SKK = ١٤٫١٩٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Slovak Koruna

mro
MRO
skk
SKK
١ MRO٠٫٠٧٠٤٥٢٨ SKK
٥ MRO٠٫٣٥٢٢٦٤ SKK
١٠ MRO٠٫٧٠٤٥٢٨ SKK
٢٥ MRO١٫٧٦١٣٢ SKK
٥٠ MRO٣٫٥٢٢٦٤ SKK
١٠٠ MRO٧٫٠٤٥٢٨ SKK
٥٠٠ MRO٣٥٫٢٢٦٤ SKK
١٬٠٠٠ MRO٧٠٫٤٥٢٨ SKK
٥٬٠٠٠ MRO٣٥٢٫٢٦٤ SKK
١٠٬٠٠٠ MRO٧٠٤٫٥٢٨ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الأوقية الموريتانية

skk
SKK
mro
MRO
١ SKK١٤٫١٩٣٩ MRO
٥ SKK٧٠٫٩٦٩٥ MRO
١٠ SKK١٤١٫٩٣٩ MRO
٢٥ SKK٣٥٤٫٨٤٧ MRO
٥٠ SKK٧٠٩٫٦٩٥ MRO
١٠٠ SKK١٬٤١٩٫٣٩ MRO
٥٠٠ SKK٧٬٠٩٦٫٩٥ MRO
١٬٠٠٠ SKK١٤٬١٩٣٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ SKK٧٠٬٩٦٩٫٥ MRO
١٠٬٠٠٠ SKK١٤١٬٩٣٩ MRO

مخطط MRO إلى SKK

1 MRO = ٠ SKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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