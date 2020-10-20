١ MRO إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٥٦٠٤٢٣٣٣ Slovenian Tolar

1 SIT = ١٫٧٨٤٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Slovenian Tolar

mro
MRO
sit
SIT
١ MRO٠٫٥٦٠٤٢٣ SIT
٥ MRO٢٫٨٠٢١٢ SIT
١٠ MRO٥٫٦٠٤٢٣ SIT
٢٥ MRO١٤٫٠١٠٦ SIT
٥٠ MRO٢٨٫٠٢١٢ SIT
١٠٠ MRO٥٦٫٠٤٢٣ SIT
٥٠٠ MRO٢٨٠٫٢١٢ SIT
١٬٠٠٠ MRO٥٦٠٫٤٢٣ SIT
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٨٠٢٫١٢ SIT
١٠٬٠٠٠ MRO٥٬٦٠٤٫٢٣ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الأوقية الموريتانية

sit
SIT
mro
MRO
١ SIT١٫٧٨٤٣٧ MRO
٥ SIT٨٫٩٢١٨٣ MRO
١٠ SIT١٧٫٨٤٣٧ MRO
٢٥ SIT٤٤٫٦٠٩١ MRO
٥٠ SIT٨٩٫٢١٨٣ MRO
١٠٠ SIT١٧٨٫٤٣٧ MRO
٥٠٠ SIT٨٩٢٫١٨٣ MRO
١٬٠٠٠ SIT١٬٧٨٤٫٣٧ MRO
٥٬٠٠٠ SIT٨٬٩٢١٫٨٣ MRO
١٠٬٠٠٠ SIT١٧٬٨٤٣٫٧ MRO

مخطط MRO إلى SIT

1 MRO = ٠ SIT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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