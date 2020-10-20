١ MRO إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٨١٧٠٦٥ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٥٠٤٫٦١٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى جنيه سانت هيليني

mro
MRO
shp
SHP
١ MRO٠٫٠٠١٩٨١٧١ SHP
٥ MRO٠٫٠٠٩٩٠٨٥٣ SHP
١٠ MRO٠٫٠١٩٨١٧١ SHP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٥٤٢٧ SHP
٥٠ MRO٠٫٠٩٩٠٨٥٣ SHP
١٠٠ MRO٠٫١٩٨١٧١ SHP
٥٠٠ MRO٠٫٩٩٠٨٥٣ SHP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٨١٧١ SHP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٩٠٨٥٣ SHP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٨١٧١ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الأوقية الموريتانية

shp
SHP
mro
MRO
١ SHP٥٠٤٫٦١٦ MRO
٥ SHP٢٬٥٢٣٫٠٨ MRO
١٠ SHP٥٬٠٤٦٫١٦ MRO
٢٥ SHP١٢٬٦١٥٫٤ MRO
٥٠ SHP٢٥٬٢٣٠٫٨ MRO
١٠٠ SHP٥٠٬٤٦١٫٦ MRO
٥٠٠ SHP٢٥٢٬٣٠٨ MRO
١٬٠٠٠ SHP٥٠٤٬٦١٦ MRO
٥٬٠٠٠ SHP٢٬٥٢٣٬٠٨٠ MRO
١٠٬٠٠٠ SHP٥٬٠٤٦٬١٦٠ MRO

مخطط MRO إلى SHP

1 MRO = ٠ SHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

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