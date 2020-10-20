١ MRO إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٣٤١٦١٨٢٩ الدولار السنغافوري

1 SGD = ٢٩٢٫٧٢٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار السنغافوري

mro
MRO
sgd
SGD
١ MRO٠٫٠٠٣٤١٦١٨ SGD
٥ MRO٠٫٠١٧٠٨٠٩ SGD
١٠ MRO٠٫٠٣٤١٦١٨ SGD
٢٥ MRO٠٫٠٨٥٤٠٤٦ SGD
٥٠ MRO٠٫١٧٠٨٠٩ SGD
١٠٠ MRO٠٫٣٤١٦١٨ SGD
٥٠٠ MRO١٫٧٠٨٠٩ SGD
١٬٠٠٠ MRO٣٫٤١٦١٨ SGD
٥٬٠٠٠ MRO١٧٫٠٨٠٩ SGD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٫١٦١٨ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى الأوقية الموريتانية

sgd
SGD
mro
MRO
١ SGD٢٩٢٫٧٢٤ MRO
٥ SGD١٬٤٦٣٫٦٢ MRO
١٠ SGD٢٬٩٢٧٫٢٤ MRO
٢٥ SGD٧٬٣١٨٫١١ MRO
٥٠ SGD١٤٬٦٣٦٫٢ MRO
١٠٠ SGD٢٩٬٢٧٢٫٤ MRO
٥٠٠ SGD١٤٦٬٣٦٢ MRO
١٬٠٠٠ SGD٢٩٢٬٧٢٤ MRO
٥٬٠٠٠ SGD١٬٤٦٣٬٦٢٠ MRO
١٠٬٠٠٠ SGD٢٬٩٢٧٬٢٤٠ MRO

مخطط MRO إلى SGD

1 MRO = ٠ SGD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٤٥٨٨٠٫٠٣٤٥٨٨
منخفض
٠٫٠٣٤٠٦٧٠٫٠٣٣٦٨٧
المتوسط
٠٫٠٣٤٣٣٢٠٫٠٣٤١٩١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

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