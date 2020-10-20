١ MRO إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٦٥٤٦٠٣٧ الكرونا السويدية

1 SEK = ٣٧٫٦٧٠٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكرونا السويدية

mro
MRO
sek
SEK
١ MRO٠٫٠٢٦٥٤٦ SEK
٥ MRO٠٫١٣٢٧٣ SEK
١٠ MRO٠٫٢٦٥٤٦ SEK
٢٥ MRO٠٫٦٦٣٦٥١ SEK
٥٠ MRO١٫٣٢٧٣ SEK
١٠٠ MRO٢٫٦٥٤٦ SEK
٥٠٠ MRO١٣٫٢٧٣ SEK
١٬٠٠٠ MRO٢٦٫٥٤٦ SEK
٥٬٠٠٠ MRO١٣٢٫٧٣ SEK
١٠٬٠٠٠ MRO٢٦٥٫٤٦ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى الأوقية الموريتانية

sek
SEK
mro
MRO
١ SEK٣٧٫٦٧٠٤ MRO
٥ SEK١٨٨٫٣٥٢ MRO
١٠ SEK٣٧٦٫٧٠٤ MRO
٢٥ SEK٩٤١٫٧٦ MRO
٥٠ SEK١٬٨٨٣٫٥٢ MRO
١٠٠ SEK٣٬٧٦٧٫٠٤ MRO
٥٠٠ SEK١٨٬٨٣٥٫٢ MRO
١٬٠٠٠ SEK٣٧٬٦٧٠٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ SEK١٨٨٬٣٥٢ MRO
١٠٬٠٠٠ SEK٣٧٦٬٧٠٤ MRO

مخطط MRO إلى SEK

1 MRO = ٠ SEK

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٦٩٨١٠٫٢٧٨٢٧
منخفض
٠٫٢٦٢٧٦٠٫٢٦٢٧٦
المتوسط
٠٫٢٦٦٧٢٠٫٢٦٩٩٥
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

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