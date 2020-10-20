١ MRO إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫٥١٩٤٤٨٦ الجنيه السوداني

1 SDG = ٠٫٦٥٨١٣٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه السوداني

mro
MRO
sdg
SDG
١ MRO١٫٥١٩٤٥ SDG
٥ MRO٧٫٥٩٧٢٤ SDG
١٠ MRO١٥٫١٩٤٥ SDG
٢٥ MRO٣٧٫٩٨٦٢ SDG
٥٠ MRO٧٥٫٩٧٢٤ SDG
١٠٠ MRO١٥١٫٩٤٥ SDG
٥٠٠ MRO٧٥٩٫٧٢٤ SDG
١٬٠٠٠ MRO١٬٥١٩٫٤٥ SDG
٥٬٠٠٠ MRO٧٬٥٩٧٫٢٤ SDG
١٠٬٠٠٠ MRO١٥٬١٩٤٫٥ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الأوقية الموريتانية

sdg
SDG
mro
MRO
١ SDG٠٫٦٥٨١٣٣ MRO
٥ SDG٣٫٢٩٠٦٧ MRO
١٠ SDG٦٫٥٨١٣٣ MRO
٢٥ SDG١٦٫٤٥٣٣ MRO
٥٠ SDG٣٢٫٩٠٦٧ MRO
١٠٠ SDG٦٥٫٨١٣٣ MRO
٥٠٠ SDG٣٢٩٫٠٦٧ MRO
١٬٠٠٠ SDG٦٥٨٫١٣٣ MRO
٥٬٠٠٠ SDG٣٬٢٩٠٫٦٧ MRO
١٠٬٠٠٠ SDG٦٬٥٨١٫٣٣ MRO

مخطط MRO إلى SDG

1 MRO = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٣٢٨١٥٫٣٢٨
منخفض
١٤٫٨٠٧١٤٫٣٦٣
المتوسط
١٥٫٠٨٢١٥٫٠٠٥
التقلب
١٫٠٨٪؜١٫٠٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

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