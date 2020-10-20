١ MRO إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٥١٫٩٤٤٨٦ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٠٠٦٥٨١٣٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Sudanese Dinar

mro
MRO
sdd
SDD
١ MRO١٥١٫٩٤٥ SDD
٥ MRO٧٥٩٫٧٢٤ SDD
١٠ MRO١٬٥١٩٫٤٥ SDD
٢٥ MRO٣٬٧٩٨٫٦٢ SDD
٥٠ MRO٧٬٥٩٧٫٢٤ SDD
١٠٠ MRO١٥٬١٩٤٫٥ SDD
٥٠٠ MRO٧٥٬٩٧٢٫٤ SDD
١٬٠٠٠ MRO١٥١٬٩٤٥ SDD
٥٬٠٠٠ MRO٧٥٩٬٧٢٤ SDD
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٥١٩٬٤٥٠ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الأوقية الموريتانية

sdd
SDD
mro
MRO
١ SDD٠٫٠٠٦٥٨١٣٣ MRO
٥ SDD٠٫٠٣٢٩٠٦٧ MRO
١٠ SDD٠٫٠٦٥٨١٣٣ MRO
٢٥ SDD٠٫١٦٤٥٣٣ MRO
٥٠ SDD٠٫٣٢٩٠٦٧ MRO
١٠٠ SDD٠٫٦٥٨١٣٣ MRO
٥٠٠ SDD٣٫٢٩٠٦٧ MRO
١٬٠٠٠ SDD٦٫٥٨١٣٣ MRO
٥٬٠٠٠ SDD٣٢٫٩٠٦٧ MRO
١٠٬٠٠٠ SDD٦٥٫٨١٣٣ MRO

مخطط MRO إلى SDD

1 MRO = ٠ SDD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٣٢٨١٥٫٣٢٨
منخفض
١٤٫٨٠٧١٤٫٣٦٣
المتوسط
١٥٫٠٨٢١٥٫٠٠٥
التقلب
١٫٠٨٪؜١٫٠٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings