١ MRO إلى RUB

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٢٧١٣٦٧٣ الروبل الروسي

1 RUB = ٤٫٤٠٢٦٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبل الروسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبل الروسي

mro
MRO
rub
RUB
١ MRO٠٫٢٢٧١٣٧ RUB
٥ MRO١٫١٣٥٦٨ RUB
١٠ MRO٢٫٢٧١٣٧ RUB
٢٥ MRO٥٫٦٧٨٤٢ RUB
٥٠ MRO١١٫٣٥٦٨ RUB
١٠٠ MRO٢٢٫٧١٣٧ RUB
٥٠٠ MRO١١٣٫٥٦٨ RUB
١٬٠٠٠ MRO٢٢٧٫١٣٧ RUB
٥٬٠٠٠ MRO١٬١٣٥٫٦٨ RUB
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٢٧١٫٣٧ RUB

حوِّل الروبل الروسي إلى الأوقية الموريتانية

rub
RUB
mro
MRO
١ RUB٤٫٤٠٢٦٣ MRO
٥ RUB٢٢٫٠١٣٢ MRO
١٠ RUB٤٤٫٠٢٦٣ MRO
٢٥ RUB١١٠٫٠٦٦ MRO
٥٠ RUB٢٢٠٫١٣٢ MRO
١٠٠ RUB٤٤٠٫٢٦٣ MRO
٥٠٠ RUB٢٬٢٠١٫٣٢ MRO
١٬٠٠٠ RUB٤٬٤٠٢٫٦٣ MRO
٥٬٠٠٠ RUB٢٢٬٠١٣٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ RUB٤٤٬٠٢٦٫٣ MRO

مخطط MRO إلى RUB

1 MRO = ٠ RUB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبل الروسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٣١٣٥٢٫٣٥٨٨
منخفض
٢٫١٥٥٠٢٫١٥٥٠
المتوسط
٢٫٢٦٣٣٢٫٢٩٠٦
التقلب
١٫٤١٪؜١٫١٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
rub

RUB - الروبل الروسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل الروسي هو سعر الصرف للزوج RUB إلى USD. رمز العملة لـ Russian Rubles هو RUB. رمز العملة هو ₽.

More الروبل الروسي info

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