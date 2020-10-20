١ MRO إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٧٣٧٢٩٧٧ الدينار الصربي

1 RSD = ٣٫٦٥٣٢٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار الصربي

mro
MRO
rsd
RSD
١ MRO٠٫٢٧٣٧٣ RSD
٥ MRO١٫٣٦٨٦٥ RSD
١٠ MRO٢٫٧٣٧٣ RSD
٢٥ MRO٦٫٨٤٣٢٤ RSD
٥٠ MRO١٣٫٦٨٦٥ RSD
١٠٠ MRO٢٧٫٣٧٣ RSD
٥٠٠ MRO١٣٦٫٨٦٥ RSD
١٬٠٠٠ MRO٢٧٣٫٧٣ RSD
٥٬٠٠٠ MRO١٬٣٦٨٫٦٥ RSD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٧٣٧٫٣ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الأوقية الموريتانية

rsd
RSD
mro
MRO
١ RSD٣٫٦٥٣٢٤ MRO
٥ RSD١٨٫٢٦٦٢ MRO
١٠ RSD٣٦٫٥٣٢٤ MRO
٢٥ RSD٩١٫٣٣١ MRO
٥٠ RSD١٨٢٫٦٦٢ MRO
١٠٠ RSD٣٦٥٫٣٢٤ MRO
٥٠٠ RSD١٬٨٢٦٫٦٢ MRO
١٬٠٠٠ RSD٣٬٦٥٣٫٢٤ MRO
٥٬٠٠٠ RSD١٨٬٢٦٦٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ RSD٣٦٬٥٣٢٫٤ MRO

مخطط MRO إلى RSD

1 MRO = ٠ RSD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٧٨٥٧٢٫٧٨٥٧
منخفض
٢٫٧١٨٣٢٫٧٠٥١
المتوسط
٢٫٧٦١٨٢٫٧٤٧٩
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

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