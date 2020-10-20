١ MRO إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٢٠٣٠٩١٥ الريال القطري

1 QAR = ١٠٨٫٦٥٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال القطري

mro
MRO
qar
QAR
١ MRO٠٫٠٠٩٢٠٣٠٩ QAR
٥ MRO٠٫٠٤٦٠١٥٥ QAR
١٠ MRO٠٫٠٩٢٠٣٠٩ QAR
٢٥ MRO٠٫٢٣٠٠٧٧ QAR
٥٠ MRO٠٫٤٦٠١٥٥ QAR
١٠٠ MRO٠٫٩٢٠٣٠٩ QAR
٥٠٠ MRO٤٫٦٠١٥٥ QAR
١٬٠٠٠ MRO٩٫٢٠٣٠٩ QAR
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٫٠١٥٥ QAR
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٫٠٣٠٩ QAR

حوِّل الريال القطري إلى الأوقية الموريتانية

qar
QAR
mro
MRO
١ QAR١٠٨٫٦٥٩ MRO
٥ QAR٥٤٣٫٢٩٦ MRO
١٠ QAR١٬٠٨٦٫٥٩ MRO
٢٥ QAR٢٬٧١٦٫٤٨ MRO
٥٠ QAR٥٬٤٣٢٫٩٦ MRO
١٠٠ QAR١٠٬٨٦٥٫٩ MRO
٥٠٠ QAR٥٤٬٣٢٩٫٦ MRO
١٬٠٠٠ QAR١٠٨٬٦٥٩ MRO
٥٬٠٠٠ QAR٥٤٣٬٢٩٦ MRO
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٠٨٦٬٥٩٠ MRO

مخطط MRO إلى QAR

1 MRO = ٠ QAR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٣٢٠٠٠٫٠٩٣٢٠٠
منخفض
٠٫٠٩١٤٨٠٠٫٠٩٠٦٠٠
المتوسط
٠٫٠٩٢٣٦٧٠٫٠٩١٩٣٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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