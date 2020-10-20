١ MRO إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٩٫٠١٦٠١٧ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٠٫٠٥٢٥٨٧٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى غواراني الباراجواي

mro
MRO
pyg
PYG
١ MRO١٩٫٠١٦ PYG
٥ MRO٩٥٫٠٨٠١ PYG
١٠ MRO١٩٠٫١٦ PYG
٢٥ MRO٤٧٥٫٤ PYG
٥٠ MRO٩٥٠٫٨٠١ PYG
١٠٠ MRO١٬٩٠١٫٦ PYG
٥٠٠ MRO٩٬٥٠٨٫٠١ PYG
١٬٠٠٠ MRO١٩٬٠١٦ PYG
٥٬٠٠٠ MRO٩٥٬٠٨٠٫١ PYG
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٠٬١٦٠ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى الأوقية الموريتانية

pyg
PYG
mro
MRO
١ PYG٠٫٠٥٢٥٨٧٢ MRO
٥ PYG٠٫٢٦٢٩٣٦ MRO
١٠ PYG٠٫٥٢٥٨٧٢ MRO
٢٥ PYG١٫٣١٤٦٨ MRO
٥٠ PYG٢٫٦٢٩٣٦ MRO
١٠٠ PYG٥٫٢٥٨٧٢ MRO
٥٠٠ PYG٢٦٫٢٩٣٦ MRO
١٬٠٠٠ PYG٥٢٫٥٨٧٢ MRO
٥٬٠٠٠ PYG٢٦٢٫٩٣٦ MRO
١٠٬٠٠٠ PYG٥٢٥٫٨٧٢ MRO

مخطط MRO إلى PYG

1 MRO = ٠ PYG

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٩٢٫٨١١٩٢٫٨١
منخفض
١٨٩٫٩٣١٨٢٫٨٥
المتوسط
١٩١٫٠٧١٨٨٫٩٤
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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