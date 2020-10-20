١ MRO إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٤٦٨٨٨٥٧٧ Portuguese Escudo

1 PTE = ٢٫١٣٢٧٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Portuguese Escudo

mro
MRO
pte
PTE
١ MRO٠٫٤٦٨٨٨٦ PTE
٥ MRO٢٫٣٤٤٤٣ PTE
١٠ MRO٤٫٦٨٨٨٦ PTE
٢٥ MRO١١٫٧٢٢١ PTE
٥٠ MRO٢٣٫٤٤٤٣ PTE
١٠٠ MRO٤٦٫٨٨٨٦ PTE
٥٠٠ MRO٢٣٤٫٤٤٣ PTE
١٬٠٠٠ MRO٤٦٨٫٨٨٦ PTE
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٣٤٤٫٤٣ PTE
١٠٬٠٠٠ MRO٤٬٦٨٨٫٨٦ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الأوقية الموريتانية

pte
PTE
mro
MRO
١ PTE٢٫١٣٢٧٢ MRO
٥ PTE١٠٫٦٦٣٦ MRO
١٠ PTE٢١٫٣٢٧٢ MRO
٢٥ PTE٥٣٫٣١٧٩ MRO
٥٠ PTE١٠٦٫٦٣٦ MRO
١٠٠ PTE٢١٣٫٢٧٢ MRO
٥٠٠ PTE١٬٠٦٦٫٣٦ MRO
١٬٠٠٠ PTE٢٬١٣٢٫٧٢ MRO
٥٬٠٠٠ PTE١٠٬٦٦٣٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ PTE٢١٬٣٢٧٫٢ MRO

مخطط MRO إلى PTE

1 MRO = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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