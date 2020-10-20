١ MRO إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٧٣١١٢٨١ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ١٠٢٫٧٦٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

mro
MRO
pgk
PGK
١ MRO٠٫٠٠٩٧٣١١٣ PGK
٥ MRO٠٫٠٤٨٦٥٥٦ PGK
١٠ MRO٠٫٠٩٧٣١١٣ PGK
٢٥ MRO٠٫٢٤٣٢٧٨ PGK
٥٠ MRO٠٫٤٨٦٥٥٦ PGK
١٠٠ MRO٠٫٩٧٣١١٣ PGK
٥٠٠ MRO٤٫٨٦٥٥٦ PGK
١٬٠٠٠ MRO٩٫٧٣١١٣ PGK
٥٬٠٠٠ MRO٤٨٫٦٥٥٦ PGK
١٠٬٠٠٠ MRO٩٧٫٣١١٣ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الأوقية الموريتانية

pgk
PGK
mro
MRO
١ PGK١٠٢٫٧٦٣ MRO
٥ PGK٥١٣٫٨١٥ MRO
١٠ PGK١٬٠٢٧٫٦٣ MRO
٢٥ PGK٢٬٥٦٩٫٠٨ MRO
٥٠ PGK٥٬١٣٨٫١٥ MRO
١٠٠ PGK١٠٬٢٧٦٫٣ MRO
٥٠٠ PGK٥١٬٣٨١٫٥ MRO
١٬٠٠٠ PGK١٠٢٬٧٦٣ MRO
٥٬٠٠٠ PGK٥١٣٬٨١٥ MRO
١٠٬٠٠٠ PGK١٬٠٢٧٬٦٣٠ MRO

مخطط MRO إلى PGK

1 MRO = ٠ PGK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٨٨٥٥٠٫٠٩٨٨٥٥
منخفض
٠٫٠٩٦٦٤٣٠٫٠٩٤١٥٠
المتوسط
٠٫٠٩٧٦٦٨٠٫٠٩٦٧٠٦
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

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