١ MRO إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٥٩٥٥٠٨٤ سول البوريفي

1 PEN = ١٠٤٫٢١٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى سول البوريفي

mro
MRO
pen
PEN
١ MRO٠٫٠٠٩٥٩٥٥١ PEN
٥ MRO٠٫٠٤٧٩٧٧٥ PEN
١٠ MRO٠٫٠٩٥٩٥٥١ PEN
٢٥ MRO٠٫٢٣٩٨٨٨ PEN
٥٠ MRO٠٫٤٧٩٧٧٥ PEN
١٠٠ MRO٠٫٩٥٩٥٥١ PEN
٥٠٠ MRO٤٫٧٩٧٧٥ PEN
١٬٠٠٠ MRO٩٫٥٩٥٥١ PEN
٥٬٠٠٠ MRO٤٧٫٩٧٧٥ PEN
١٠٬٠٠٠ MRO٩٥٫٩٥٥١ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى الأوقية الموريتانية

pen
PEN
mro
MRO
١ PEN١٠٤٫٢١٥ MRO
٥ PEN٥٢١٫٠٧٧ MRO
١٠ PEN١٬٠٤٢٫١٥ MRO
٢٥ PEN٢٬٦٠٥٫٣٩ MRO
٥٠ PEN٥٬٢١٠٫٧٧ MRO
١٠٠ PEN١٠٬٤٢١٫٥ MRO
٥٠٠ PEN٥٢٬١٠٧٫٧ MRO
١٬٠٠٠ PEN١٠٤٬٢١٥ MRO
٥٬٠٠٠ PEN٥٢١٬٠٧٧ MRO
١٠٬٠٠٠ PEN١٬٠٤٢٬١٥٠ MRO

مخطط MRO إلى PEN

1 MRO = ٠ PEN

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٧٤٨٠٠٫٠٩٧٤٨٠
منخفض
٠٫٠٩٤٤٥١٠٫٠٩١٩٥٩
المتوسط
٠٫٠٩٦١٨١٠٫٠٩٤٦٧٣
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

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