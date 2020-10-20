١ MRO إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٥٢٨٦٥٩٣ البالبوا البنمية

1 PAB = ٣٩٥٫٤٦٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البالبوا البنمية

mro
MRO
pab
PAB
١ MRO٠٫٠٠٢٥٢٨٦٦ PAB
٥ MRO٠٫٠١٢٦٤٣٣ PAB
١٠ MRO٠٫٠٢٥٢٨٦٦ PAB
٢٥ MRO٠٫٠٦٣٢١٦٥ PAB
٥٠ MRO٠٫١٢٦٤٣٣ PAB
١٠٠ MRO٠٫٢٥٢٨٦٦ PAB
٥٠٠ MRO١٫٢٦٤٣٣ PAB
١٬٠٠٠ MRO٢٫٥٢٨٦٦ PAB
٥٬٠٠٠ MRO١٢٫٦٤٣٣ PAB
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٨٦٦ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الأوقية الموريتانية

pab
PAB
mro
MRO
١ PAB٣٩٥٫٤٦٦ MRO
٥ PAB١٬٩٧٧٫٣٣ MRO
١٠ PAB٣٬٩٥٤٫٦٦ MRO
٢٥ PAB٩٬٨٨٦٫٦٦ MRO
٥٠ PAB١٩٬٧٧٣٫٣ MRO
١٠٠ PAB٣٩٬٥٤٦٫٦ MRO
٥٠٠ PAB١٩٧٬٧٣٣ MRO
١٬٠٠٠ PAB٣٩٥٬٤٦٦ MRO
٥٬٠٠٠ PAB١٬٩٧٧٬٣٣٠ MRO
١٠٬٠٠٠ PAB٣٬٩٥٤٬٦٦٠ MRO

مخطط MRO إلى PAB

1 MRO = ٠ PAB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٦٠٤٠٫٠٢٥٦٠٤
منخفض
٠٫٠٢٥١٣٢٠٫٠٢٤٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٥٣٧٦٠٫٠٢٥٢٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings