١ MRO إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٠٩٧٢٩٠١٥٣ الريال العماني

1 OMR = ١٬٠٢٧٫٨٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال العماني

mro
MRO
omr
OMR
١ MRO٠٫٠٠٠٩٧٢٩٠٢ OMR
٥ MRO٠٫٠٠٤٨٦٤٥١ OMR
١٠ MRO٠٫٠٠٩٧٢٩٠٢ OMR
٢٥ MRO٠٫٠٢٤٣٢٢٥ OMR
٥٠ MRO٠٫٠٤٨٦٤٥١ OMR
١٠٠ MRO٠٫٠٩٧٢٩٠٢ OMR
٥٠٠ MRO٠٫٤٨٦٤٥١ OMR
١٬٠٠٠ MRO٠٫٩٧٢٩٠٢ OMR
٥٬٠٠٠ MRO٤٫٨٦٤٥١ OMR
١٠٬٠٠٠ MRO٩٫٧٢٩٠٢ OMR

حوِّل الريال العماني إلى الأوقية الموريتانية

omr
OMR
mro
MRO
١ OMR١٬٠٢٧٫٨٥ MRO
٥ OMR٥٬١٣٩٫٢٧ MRO
١٠ OMR١٠٬٢٧٨٫٥ MRO
٢٥ OMR٢٥٬٦٩٦٫٣ MRO
٥٠ OMR٥١٬٣٩٢٫٧ MRO
١٠٠ OMR١٠٢٬٧٨٥ MRO
٥٠٠ OMR٥١٣٬٩٢٧ MRO
١٬٠٠٠ OMR١٬٠٢٧٬٨٥٠ MRO
٥٬٠٠٠ OMR٥٬١٣٩٬٢٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ OMR١٠٬٢٧٨٬٥٠٠ MRO

مخطط MRO إلى OMR

1 MRO = ٠ OMR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٨٥٧٠٠٫٠٠٩٨٥٧٠
منخفض
٠٫٠٠٩٦٧٨٤٠٫٠٠٩٥٨٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٩٧٦٩٠٠٫٠٠٩٧٢٢٧
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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