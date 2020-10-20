١ MRO إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٥١٥٣٣٧٣٥ Dutch Guilder

1 NLG = ١٩٤٫٠٤٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Dutch Guilder

mro
MRO
nlg
NLG
١ MRO٠٫٠٠٥١٥٣٣٧ NLG
٥ MRO٠٫٠٢٥٧٦٦٩ NLG
١٠ MRO٠٫٠٥١٥٣٣٧ NLG
٢٥ MRO٠٫١٢٨٨٣٤ NLG
٥٠ MRO٠٫٢٥٧٦٦٩ NLG
١٠٠ MRO٠٫٥١٥٣٣٧ NLG
٥٠٠ MRO٢٫٥٧٦٦٩ NLG
١٬٠٠٠ MRO٥٫١٥٣٣٧ NLG
٥٬٠٠٠ MRO٢٥٫٧٦٦٩ NLG
١٠٬٠٠٠ MRO٥١٫٥٣٣٧ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الأوقية الموريتانية

nlg
NLG
mro
MRO
١ NLG١٩٤٫٠٤٨ MRO
٥ NLG٩٧٠٫٢٣٨ MRO
١٠ NLG١٬٩٤٠٫٤٨ MRO
٢٥ NLG٤٬٨٥١٫١٩ MRO
٥٠ NLG٩٬٧٠٢٫٣٨ MRO
١٠٠ NLG١٩٬٤٠٤٫٨ MRO
٥٠٠ NLG٩٧٬٠٢٣٫٨ MRO
١٬٠٠٠ NLG١٩٤٬٠٤٨ MRO
٥٬٠٠٠ NLG٩٧٠٬٢٣٨ MRO
١٠٬٠٠٠ NLG١٬٩٤٠٬٤٨٠ MRO

مخطط MRO إلى NLG

1 MRO = ٠ NLG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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