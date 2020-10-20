١ MRO إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٫٨٧٠٨١٤٢ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٠٫٢٥٨٣٤٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى النيرة النيجيرية

mro
MRO
ngn
NGN
١ MRO٣٫٨٧٠٨١ NGN
٥ MRO١٩٫٣٥٤١ NGN
١٠ MRO٣٨٫٧٠٨١ NGN
٢٥ MRO٩٦٫٧٧٠٤ NGN
٥٠ MRO١٩٣٫٥٤١ NGN
١٠٠ MRO٣٨٧٫٠٨١ NGN
٥٠٠ MRO١٬٩٣٥٫٤١ NGN
١٬٠٠٠ MRO٣٬٨٧٠٫٨١ NGN
٥٬٠٠٠ MRO١٩٬٣٥٤٫١ NGN
١٠٬٠٠٠ MRO٣٨٬٧٠٨٫١ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى الأوقية الموريتانية

ngn
NGN
mro
MRO
١ NGN٠٫٢٥٨٣٤٤ MRO
٥ NGN١٫٢٩١٧٢ MRO
١٠ NGN٢٫٥٨٣٤٤ MRO
٢٥ NGN٦٫٤٥٨٥٩ MRO
٥٠ NGN١٢٫٩١٧٢ MRO
١٠٠ NGN٢٥٫٨٣٤٤ MRO
٥٠٠ NGN١٢٩٫١٧٢ MRO
١٬٠٠٠ NGN٢٥٨٫٣٤٤ MRO
٥٬٠٠٠ NGN١٬٢٩١٫٧٢ MRO
١٠٬٠٠٠ NGN٢٬٥٨٣٫٤٤ MRO

مخطط MRO إلى NGN

1 MRO = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٨٫٩٥٥٣٨٫٩٥٥
منخفض
٣٧٫٣٩٠٢٧٫٠٥٣
المتوسط
٣٨٫١٤٤٣٥٫٢٥٩
التقلب
١٫١٢٪؜٢٫٩٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

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