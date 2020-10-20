١ MRO إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٦١٫٤٧٩٧٨ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٠٠٦١٩٢٧٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Mozambican Metical

mro
MRO
mzm
MZM
١ MRO١٦١٫٤٨ MZM
٥ MRO٨٠٧٫٣٩٩ MZM
١٠ MRO١٬٦١٤٫٨ MZM
٢٥ MRO٤٬٠٣٦٫٩٩ MZM
٥٠ MRO٨٬٠٧٣٫٩٩ MZM
١٠٠ MRO١٦٬١٤٨ MZM
٥٠٠ MRO٨٠٬٧٣٩٫٩ MZM
١٬٠٠٠ MRO١٦١٬٤٨٠ MZM
٥٬٠٠٠ MRO٨٠٧٬٣٩٩ MZM
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٦١٤٬٨٠٠ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الأوقية الموريتانية

mzm
MZM
mro
MRO
١ MZM٠٫٠٠٦١٩٢٧٣ MRO
٥ MZM٠٫٠٣٠٩٦٣٦ MRO
١٠ MZM٠٫٠٦١٩٢٧٣ MRO
٢٥ MZM٠٫١٥٤٨١٨ MRO
٥٠ MZM٠٫٣٠٩٦٣٦ MRO
١٠٠ MZM٠٫٦١٩٢٧٣ MRO
٥٠٠ MZM٣٫٠٩٦٣٦ MRO
١٬٠٠٠ MZM٦٫١٩٢٧٣ MRO
٥٬٠٠٠ MZM٣٠٫٩٦٣٦ MRO
١٠٬٠٠٠ MZM٦١٫٩٢٧٣ MRO

مخطط MRO إلى MZM

1 MRO = ٠ MZM

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٦٣٠١١٫٦٣٠١
منخفض
١٫٥٩٨٩١٫٥٨٦٤
المتوسط
١٫٦١٦٢١٫٦١٠٥
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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